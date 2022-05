Mathieu van der Poel maakt zijn roze droom waar met winst in 1e Giro-rit

Van der Poel pakt Girmay nog terug, leeggezogen Ewan mept zichzelf tegen het canvas

Zo heerlijk onvoorspelbaar de Giro kan zijn, zo platgetreden was het verhaal van deze openingsdag.

Na amper 100 meter mochten Mattia Bais en Filippo Tagliani, twee ploegmaats van Drone Hopper, een dagje met hun neus in de wind koersen. Het Italiaanse duo kleurde het beeldscherm tot op 13 kilometer van de aankomst.

Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en EF-EasyPost hadden het vuile werk opgeknapt, maar op het slotknikje liet de uitbarsting lang op zich wachten.

Lawrence Naesen en Lennard Kämna waren de verkenners met dienst, maar een sprintje tussen de verwachte protagonisten kwam er dan toch in de laatste hectometers.

Biniam Girmay zette fors aan bij de laatste bochten, karakterkop Mathieu van der Poel moest een gaatje lijmen en moest zijn tenen uitkuisen om de Ertireeër net voor de witte lijn nog te remonteren.



Caleb Ewan was de derde hond, maar tikte uitgeput het achterwiel van Girmay aan en kwam ten val. De schuiver had hij volledig aan zichzelf te wijten. Met een gescheurd shirt bolde hij enkele minuten later over de finish.