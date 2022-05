Van der Poel: "Ongelofelijk dat ik na de gele nu ook de roze trui mag dragen"

Op de slotklim in Visegrad stak Van der Poel maar laat zijn neus aan het venster. "Ik wist dat mijn positionering de sleutel was tot succes", zei de Nederlander. "Het was moeilijk, want ik raakte een paar keer ingesloten op de slotklim. Het kostte veel energie om de koplopers nog in te halen. In de finale heb ik dan mijn sprint gelanceerd en het was close, want mijn benen waren volgelopen." "We wisten dat het moeilijk zou zijn om de sprinters te lossen. Maar de klim deed ook pijn voor hen. Ik wist dat ik een goede kans had, maar het heeft pijn gedaan."

We zullen zien wat de tijdrit morgen brengt, maar ik ga mijn leidersplaats proberen te verdedigen. Mathieu van der Poel

In zijn debuut in de Tour pakte hij al de gele trui, nu herhaalt hij het roze kunstje in de Giro. "Het is ongelofelijk dat ik na de gele trui in de Tour nu ook de roze trui mag dragen", aldus Van der Poel. "De gele trui was misschien iets specialer om te delen met de familie, maar deze mag er ook zijn."

Met morgen een korte tijdrit op het programma hoopt Van der Poel nog wat langer in de roze trui te blinken. "We zullen zien wat de tijdrit morgen brengt, maar ik ga mijn leidersplaats proberen te verdedigen. Het moet misschien wel mogelijk zijn."

De Bondt: "Ik zie Mathieu de roze trui vasthouden tot in Italië"

Ook ploegmaat Dries De Bondt glunderde aan de aankomst. "Ongelofelijk. Het plannetje is gelukt vandaag", zei de voormalige Belgische kampioen. "Ik heb er kippenvel van. De druk is meteen van de ketel." "We hebben nooit gepanikeerd. We hadden het plan om zeker niet de kop te pakken in laatste 10km, omdat je dan te veel energie verspilt. Maar plots ging het gat open voor ons. Als je dan al eerste kan opdraaien, moet je niet twijfelen." "We hebben de kop gepakt na de bocht voor de slotklim. Dat was goed, zo zat Mathieu uit de problemen. We hadden genoeg man om de situatie recht te houden en dan weet je hoe sterk hij is in zo’n finale." "Als hij zelf zijn moment kan kiezen, dan is het bingo. Mathieu gaf al aan dat hij echt goed was. Dat geeft vertrouwen aan de ploeg om het onderste uit de kan te halen. Ik zie hem de roze trui wel een dag of drie vasthouden tot in Italië."