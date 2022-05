Mathieu van der Poel: "Het wordt moeilijk om vrijdag de sprinters te lossen"

Voor de eindzege komt hij uiteraard niet in aanmerking, maar Mathieu van der Poel is misschien wel de grootste trekpleister in de Ronde van Italië. De 27-jarige Nederlander is een debutant en de Giro is bovendien nog maar zijn tweede grote ronde in zijn carrière. "De Giro als voorbereiding op de Tour? Neen, niet echt."