Na geel nu roze voor Mathieu van der Poel? "Dat kan, maar de trui ligt er gratis voor een tijdrijder"

Na een kort en intens voorjaar begint Mathieu van der Poel (27) vrijdag met de Ronde van Italië aan de tweede grote ronde in zijn carrière. In de Tour reed Van der Poel vorig jaar rond in het geel, la maglia rosa zou na dag 1 om zijn schouders kunnen hangen. "Je moet het eerst nog doen. We moeten dus met twee woorden spreken", vertelde José De Cauwer in onze podcast De Tribune.