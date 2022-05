Van der Poel is geland op Sicilië voor nog 1 dag in de roze trui: "Losfietsen en uitrusten"

Hoe voelt het om met de roze trui in je koffer te landen op Italiaanse bodem?

"Ik heb geen koffer bij, alleen een rugzak. Maar het is leuk om in Italië ook nog een rit in het roze te rijden."

Niet te vroeg moeten opstaan vanochtend?

"Het was half 7. Dat was nog te doen."





Wat staat er vandaag nog op het programma?

"Losfietsen en uitrusten. Morgen mogen we weer aan de bak."





Veel reactie gekregen op oude spaghettifilmpje met ketchup?

"Neen, viel wel mee."