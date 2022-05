Meteen klassementsvuurwerk in eerste week op Italiaanse bodem? Er wacht een stevig menu

Rustdag in de Giro vandaag. De renners maken de verplaatsing van Hongarije naar Italië. Na een punchersrit, een tijdrit en een vlakke etappe is het vanaf morgen tijd voor het echte werk. De klassementsrenners zullen er meteen moeten staan in deze eerste week op Italiaanse bodem. Wat staat er op het menu?

Dinsdag: een explosieve rit op de Etna

Op het Italiaanse vasteland is het nog even wachten, want morgen en overmorgen maken de renners nog een tussenstop op Sicilië. Vanuit Avola rijden ze dinsdag langs enkele toeristische trekpleisters richting de slotklim op de Etna. De vulkaan kan voor een eerste uitbarsting in de klassementsdebatten zorgen. De slopende klim van zo'n 25 kilometer is in principe geen spek voor de bek van Mathieu van der Poel, maar wie neemt zijn leiderstrui over?

Het ritprofiel van de etappe van dinsdag

Woensdag en donderdag: twee daagjes sprinten

Tijdens rit 5 blijven we nog een dagje op Sicilië. Het peloton rijdt van Catania naar Messina, de geboortestad van tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali. De haai van Messina zal er zelf wel niet aan te pas komen in zijn thuisgebied, want de rit van woensdag is er een voor de snelle mannen. Ook donderdag, wanneer er eindelijk verhuisd wordt naar het vasteland, moet er geen klassementsstrijd verwacht worden. Een heuvelachtige opening wordt gevolgd door een vlak parcours langs de Tyrreense kust. Eindigen doen we in Scalea met een waarschijnlijke massasprint.

Weekend: opbouwen naar climax op zondag

In het weekend kan geen enkele klassementsrenner zich nog verstoppen. Vrijdag start de rit nog vlak, maar nadien trekt het peloton de bergen in. Onderweg komen ze vier cols tegen, waarvan de zwaarste de Monte Sirino (1e categorie) is.

De top van de laatste col (Sellata, 3e categorie) wordt bereikt op zo'n 24 kilometer van de finish in Potenza. Dat doet vermoeden dat deze etappe misschien wel voer is voor een sterke kopgroep.

Het ritprofiel van de etappe van zaterdag

Zaterdag volgt een korte etappe (149 km), waarin een lokaal parcours in en rond Napels meerdere keren wordt afgelegd. Op het traject liggen heel wat kleine klimmetjes.

In deze etappe, die te vergelijken valt met een klassieker, zijn er heel wat scenario's mogelijk: een eindsprint met een uitgedunde groep, een grote vlucht die standhoudt of een late uitval van een topper op een van de klimmetjes... Het kan allemaal.

Zondag is het dan tijd voor een eerste climax in deze Ronde van Italië met een zware bergrit doorheen de Apennijnen. De organisatie heeft deze etappe het maximum van vijf moeilijkheidssterren toegekend.

Vanaf de start loopt het bergop. De vlucht zal dus waarschijnlijk bestaan uit enkele goede klimmers. En ook de aankomst is bergop, na een beklimming van de zware Blockhaus (13,6 km aan 8,4 procent gemiddeld). Hier zullen de waardeverhoudingen tussen de klassementsrenners voor de eerste keer echt worden blootgelegd.

Het ritprofiel van de etappe van zondag

Lopez en co moeten al achtervolgen

De verschillen mogen dan nog niet reusachtig zijn, het Hongaarse drieluik heeft er toch voor gezorgd dat er al een aantal favorieten uit hun pijp zullen moeten komen in de komende week. Dit is de achterstand van de voornaamste favorieten op huidige roze trui Mathieu van der Poel: