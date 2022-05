Simon Yates droomt van roze trui: "Heb haat-liefdeverhouding met de Giro"

4 jaar geleden leek Simon Yates al eens in een zetel te zitten voor de eindwinst in de Giro. Totdat hij in de roze trui een bolwassing van jewelste kreeg in de 19e etappe.



Dat was de rit waarin Chris Froome de Giro op zijn kop zette met een waanzinnig nummertje. Yates kreeg toen bijna 40 minuten om de oren. Een nachtmerrie die hij enkele maanden later te boven kwam met de eindzege in de Vuelta.



"Ik koers enorm graag in de Giro, maar ik heb hier tegelijkertijd ook al heel veel afgezien", geeft Yates toe.



"Misschien is er wel een soort haat-liefdeverhouding tussen deze ronde en mezelf. Vorig jaar sukkelde ik bijvoorbeeld met mijn hamstrings in de 1e week, maar sloot ik de Giro toch nog af op de 3e plek."