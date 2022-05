Thomas De Gendt is momenteel dé man-in-vorm bij Lotto-Soudal, maar "gaat in principe niet naar de Tour"

Ik beslis niet over mijn programma, maar de Tour de France staat momenteel niet in mijn planning

De Gendt won al zes ritten in grote rondes, maar nog nooit twee in één grote ronde. "Maar ik moet helemaal geen twee keer winnen in een grote ronde", lachte hij de vraag weg. "Ik ben al heel blij met één zege. Eigenlijk was die rit naar Napoli voor mij de beste kans. Alle andere ritten zijn ofwel voor sprinters ofwel echt te lastig voor mij,"



Op de kalender van De Gendt staat de Tour de France momenteel niet aangekruist. Al zou Lotto-Soudal baat hebben bij een man-in-vorm die wat punten kan sprokkelen in Frankrijk. "Ik heb in juli in Livigno al een locatie geboekt om er te trainen, de Tour staat momenteel dus niet op mijn planning. Ik beslis niet zelf over mijn programma de komende weken, de ploeg doet dat."

"Maar zoals het nu ligt, is het geen Tour. Ik rijd normaal nog de Ronde van Zwitserland en ik zie de combinatie Giro, Ronde van Zwitserland en de Tour niet zo goed zitten.