Thomas De Gendt heeft een droom: "Giro zou in 2025 op Stelvio eindigen, mooi moment om te stoppen"

De 35-jarige geboren aanvaller wil nog wel even voortkoersen. "Bij de verschillende ploegen waarmee contact was opgenomen, kwam naar boven of ik nog wel goed genoeg was. Omdat mijn prestaties dit jaar nog niet dat waren." "Dat had allemaal zijn redenen wel", verwees De Gendt naar de nodige pech en tegenslag de voorbije maanden tot jaren. "Ik denk dat het nu wel iets makkelijker is om Lotto-Soudal en bij andere ploegen langs te gaan." Hoe lang wil De Gendt nog koersen? "Ik had een paar weken geleden gehoord dat de Giro in 2025 misschien ging eindigen op de Stelvio. Dat lijkt mij een heel mooi moment om symbolisch daar de fiets aan de haak te hangen." Dan zou hij stoppen waar hij 10 jaar geleden zijn mooiste overwinning uit zijn loopbaan veroverde. "Als je vanaf nu rekent, zijn dat nog 3 volle seizoenen. Ik zal dan bijna 39 jaar zijn. Het zou alvast een mooi moment zijn."

Ploegleidster Pridham: "Een dag om niet licht te vergeten"

Bij de bazen van het geplaagde Lotto-Soudal (dat vecht voor het behoud in de WorldTour, red) was de zege welgekomen en een opluchting. Ploegeidster Cherie Pridham zal de dag niet licht vergeten. "Het was er een voor de herinneringsboeken."



"We hadden een plan 's ochtends. Die 3 man mee in de ontsnapping was geen verrassing. De jongens gingen ervoor. Het was zaak om die 3 troeven uit te spelen."



"Door de klimmetjes keken we eerst naar Vanhoucke, maar in zo'n situatie moet je ook rekening houden met de ervaring van "the old one". Daarna hoorden we het vertrouwen van De Gendt, dat moesten we in ons voordeel benutten. Hij kwam op de radio en zei: "Ik ben hier de snelste sprinter". Toen was het aan Vanhoucke om zich te smijten. En dat deed hij met verve."



De ploeg vierde het 's avonds bescheiden: "Zulke momenten, zeker met een legende als Thomas De Gendt, komen niet vaak voor. Voor mijn eerste ervaring in de ploegauto bij Lotto-Soudal in een grote ronde is dit zeker een voor de herinneringsboeken."



Hoe komt deze zege binnen in de degradatiestrijd? "We focussen elke wedstrijd en op elke rit en doen ons uiterste best. Meer kunnen we niet doen. We zijn ons bewust van de situatie. Maar de zege is ook belangrijk voor de fans en de sponsors."