Hij kan het nog! Ontsnappingskoning Thomas De Gendt rondt vlucht in de Giro op machtige wijze af

clock 17:15 17 uur 15. Het Jumbo-Visma van gisteren is het Lotto-Soudal van vandaag. Wat een spannende ontknoping! . Het Jumbo-Visma van gisteren is het Lotto-Soudal van vandaag. Wat een spannende ontknoping!

clock 17:15 17 uur 15. De Gendt boven! De Gendt sprint de Spanjaard en Italiaan uit het wiel! Prachtige zege van de Belg en geweldig voorbereidend werk van Vanhoucke. . De Gendt boven! De Gendt sprint de Spanjaard en Italiaan uit het wiel! Prachtige zege van de Belg en geweldig voorbereidend werk van Vanhoucke.

clock 17:14 17 uur 14. Vanhoucke trekt de sprint aan voor De Gendt. . Vanhoucke trekt de sprint aan voor De Gendt.

clock 17:13 17 uur 13. Nog 1 kilometer. Het zou moeten lukken voor de kopgroep. Vier kanshebbers voor de zege! . Nog 1 kilometer. Het zou moeten lukken voor de kopgroep. Vier kanshebbers voor de zege!

clock 17:12 17 uur 12. Vanhoucke neemt De Gendt op sleeptouw en rijdt zich helemaal in de vernieling. Krijgen we een scenario Amstel Gold Race of houdt de kopgroep het? . Vanhoucke neemt De Gendt op sleeptouw en rijdt zich helemaal in de vernieling. Krijgen we een scenario Amstel Gold Race of houdt de kopgroep het?

clock 17:11 17 uur 11. Girmay en Van der Poel komen tot op 9 seconden. Nog 2 kilometer! . Girmay en Van der Poel komen tot op 9 seconden. Nog 2 kilometer!

clock 17:10 17 uur 10. 3 kilometer. Nog drie kilometer te gaan en in de achtervolgende groep hebben Girmay en Van der Poel de krachten gebundeld om de koplopers nog te vatten. Lukt het? . 3 kilometer Nog drie kilometer te gaan en in de achtervolgende groep hebben Girmay en Van der Poel de krachten gebundeld om de koplopers nog te vatten. Lukt het?

clock 17:09 17 uur 09. Guillaume Martin denkt alleen maar aan zijn klassement en rijdt met een rotvaart naar beneden. Van der Poel en co zijn dankbaar en volgen in zijn wiel. . Guillaume Martin denkt alleen maar aan zijn klassement en rijdt met een rotvaart naar beneden. Van der Poel en co zijn dankbaar en volgen in zijn wiel.

clock 17:07 17 uur 07. Spanning! De koplopers hebben de laatste beklimming overleefd, maar zijn wel de helft van hun voorsprong kwijtgespeeld. Het wordt niet makkelijk als de achtervolgers blijven ronddraaien. Wat een spanning! . Spanning! De koplopers hebben de laatste beklimming overleefd, maar zijn wel de helft van hun voorsprong kwijtgespeeld. Het wordt niet makkelijk als de achtervolgers blijven ronddraaien. Wat een spanning!

clock 17:06 17 uur 06. In het peloton breekt er nog een kleine strijd uit om het roze. Nummer twee in het klassement Lennard Kämna doet een aanvalspoging maar Lopez zit meteen in zijn wiel. . In het peloton breekt er nog een kleine strijd uit om het roze. Nummer twee in het klassement Lennard Kämna doet een aanvalspoging maar Lopez zit meteen in zijn wiel.

clock 17:03 17 uur 03. Op de laatste klim krijgt de kopgroep het toch wat moeilijker. Guillaume Martin legt er de pees op bij de achtervolgers en de voorsprong daalt zo tot onder de 30 seconden. . Op de laatste klim krijgt de kopgroep het toch wat moeilijker. Guillaume Martin legt er de pees op bij de achtervolgers en de voorsprong daalt zo tot onder de 30 seconden.

clock 17:02 17 uur 02. Bij Lotto-Soudal zullen ze nu toch op het puntje van hun stoel zitten. Een rit winnen in de Giro zou meer dan welkom zijn in de strijd om behoud in het WorldTour-klassement. . Bij Lotto-Soudal zullen ze nu toch op het puntje van hun stoel zitten. Een rit winnen in de Giro zou meer dan welkom zijn in de strijd om behoud in het WorldTour-klassement.

clock 17:00 40 seconden. Met nog 10 kilometer te gaan hebben de koplopers een voorsprong van 40 seconden. We staan op het punt om de laatste beklimming aan te vatten. Dit wordt bepalend. . 17 uur . time difference 40 seconden Met nog 10 kilometer te gaan hebben de koplopers een voorsprong van 40 seconden. We staan op het punt om de laatste beklimming aan te vatten. Dit wordt bepalend.

clock 16:55 16 uur 55. Van der Poel moet veel werk opknappen in de achtervolgende groep. Dit moet frustrerend zijn voor de Nederlander. . Van der Poel moet veel werk opknappen in de achtervolgende groep. Dit moet frustrerend zijn voor de Nederlander.

clock 16:52 16 uur 52. Gisteren was het een dag voor de Nederlanders. Is het vandaag aan de Belgen? Als de kopgroep de achtervolgers voor weet te blijven dan is er 50% kans op een Belgische zege. . Gisteren was het een dag voor de Nederlanders. Is het vandaag aan de Belgen? Als de kopgroep de achtervolgers voor weet te blijven dan is er 50% kans op een Belgische zege.

clock 16:50 16 uur 50. Nog 20 kilometer. De voorsprong van de koplopers loopt nog een beetje uit, maar er ligt nog wel wat klimwerk te wachten op de renners. Nog 20 kilometer tot aan de streep! . Nog 20 kilometer De voorsprong van de koplopers loopt nog een beetje uit, maar er ligt nog wel wat klimwerk te wachten op de renners. Nog 20 kilometer tot aan de streep!

clock 16:47 16 uur 47. Vanuit Napels brengt Renaat Schotte u wat meer informatie over de slotkilometer van deze etappe. Vanuit Napels brengt Renaat Schotte u wat meer informatie over de slotkilometer van deze etappe

