Haasje over in Giro di De Gendt! "Grote tegenslag, klaar voor revanche"

Toch beloofde Thomas zijn slag te slaan in de "echte" bergen. En zo geschiedde, in de loodzware bergetappe van vandaag nam hij een serieuze sprong in het "De Gendt-klassement". De meester-aanvaller van Lotto-Soudal staat na vandaag maar liefst 30 minuten voor op zijn naamgenoot.

"De Gendt vs De Gendt" was tot vandaag een minuten- en een secondespel. Gisteren sloeg Aimé nog een eerste slagje door het afhaken van Thomas op een klim. "Tja ik moest wachten op Caleb Ewan, daar ging mijn klassement."

Thomas De Gendt daagde zijn naamgenoot Aimé De Gendt eerder deze week uit voor een onderling duel in het algemeen klassement van de Giro. De man van Intermarché-Wanty-Gobert nam de uitdaging aan - niet wetende waar hij aan begon. De rest van de wielerwereld sprong mee op de kar.

Wat begon als een grapje, is inmiddels een eigen leven gaan leiden in het peloton.

Aimé De Gendt baalde als een stekker bij het zien van dat tijdsverschil. Toch had de renner van Intermarché-Wanty-Gobert een verklaring in pacht. "Ik dacht dat jij ook al een ticketje had gekocht voor de grupetto vandaag. Niet dus, wat een tegenslag!"

Niets was minder waar. Thomas De Gendt knokte vandaag in de luwte tussen het peloton der favorieten en de grupetto. Hij kwam circa 10 minuten na winnaar Bouwman alleen binnen. Het leverde hem een dikke bonus van 30 minuten op in het "klassement De Gendt".

Missie volbracht. Al zal de metronoom van Lotto-Soudal op zijn hoede moeten zijn de komende dagen. "Ik ga mijn niveau weer opkrikken. Maak jullie maar klaar voor de strijd", klinkt het strijdvaardig uit het kamp Aimé.