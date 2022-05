Biniam Girmay reageert op "kritiek" Van der Poel: "Ik heb echt mijn uiterste best gedaan"

Biniam Girmay kreeg na de achtste rit in de Giro heel wat kritiek te verduren. Zelfs Mathieu van der Poel liet - kort en cryptisch - van zich horen. Waarom? Het goudhaantje van Intermarché-Wanty-Gobert had de Nederlander niet genoeg geholpen in de achtervolging op de kopgroep. "Ik kon gewoon niet beter", doet Girmay nu zijn verhaal.

De achtste etappe van de Giro deed heel wat stof opwaaien. Mathieu van der Poel en Biniam Girmay deden in het slot van die rit een ultieme poging om naar het ontsnapte groepje met onder anderen Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke terug te keren. Tevergeefs. Na de rit werd er vooral met de vinger gewezen naar Girmay, die te weinig kopwerk zou verricht hebben in de achtervolging. Ook Mathieu van der Poel leek op sociale media te alluderen dat dat het geval was. De Nederlander reageerde met een lachende smiley op Girmays uitspraak "iedereen keek naar Mathieu en mij". Cryptisch, toch veelzeggend.



“Ik heb de reactie in kwestie niet gezien", reageerde Girmay vandaag op de persconferentie van Intermarché-Wanty-Gobert. "We hebben ook nog niet de kans gehad om er met elkaar over te spreken: gisteren reed ik achteraan, hij vooraan.” “Ik heb zaterdag echt alles gegeven in die achtervolging", pareerde hij ook de kritiek. "Het was geen kwestie van mijn krachten opsparen voor een eventuele sprint. Bewust niet meewerken met hem, heb ik niet gedaan. Ik wou de aanvallers ook terughalen.”



Wie laatst lacht, lacht het best?

De tweet van Van der Poel was niet het enige dat rondging op sociale media. Ook tweets over de sportieve prestaties van Girmay werden al veelvuldig gedeeld. De Eritreeër heeft al 5 top 5-plaatsen behaald in zijn eerste Ronde van Italië. Het leverde hem prompt de puntentrui op. Toch heeft Girmay nog een ander doel voor ogen: een ritoverwinning. "Het puntenklassement is niet mijn hoofddoel, maar ik zal de maglia ciclamino niet zomaar afgeven. Mijn grootste doel blijft nog steeds het behalen van ritwinst."

Ik heb mijn ploegmaats al veel bedankt de voorbije week. Biniam Girmay, Intermarché-Wanty-Gobert