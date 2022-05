Mathieu van der Poel verdedigt roze trui met verve: "Hier had ik vooraf voor getekend"

Dat Mathieu van der Poel niet bepaald verliefd is op zijn tijdritfiets, was vooraf geweten. Toch deed de Nederlander beter dan een heleboel specialisten in de Giro en finishte hij op amper drie seconden van ritwinnaar Simon Yates. "Ik heb mezelf een extra dag in het roze gekocht, daar ben ik heel blij mee", reageerde hij na afloop.