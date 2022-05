Adrie van der Poel hoopt dat roze Mathieu krachten doseert in Giro: "Koersen en trainen combineren"

""Matje zit niet ideaal", dacht ik eerst toen hij wat verderop in de buurt van Girmay zat."

Adrie van der Poel zat thuis in zijn zetel te kijken naar de Giro en had er geen goed oog in toen zoonlief niet al te best gepositioneerd zat.

"Mathieu kwam enkele keren in de verdrukking te zitten omdat er nog zoveel renners aan hingen in het peloton. Dat kostte hem energie."

"Maar uiteindelijk zette hij op het juiste moment aan en hield hij zijn inspanning vol. Ik vind het altijd knap als je je favorietenrol waarmaakt. Zo gemakkelijk is dat allemaal niet."