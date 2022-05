Simon Yates houdt roze trui Mathieu van der Poel van tijdritzege in Boedapest

De 2e etappe van de Giro in een notendop:

Geen nieuwe Nederlandse hoogdag

Bij de voet van het bergje stond Van der Poel amper 0”65 in het krijt, maar Yates had een beklimming gereden om u tegen te zeggen.

Slechts één kanjer was nog in staat om Yates van zijn troon te stoten: de pink panther himself.

Maar de Nederlandse kampioen had zelfs niet de tijd om uit te blazen in de hot seat.

En de favorieten?

Simon Yates: "Dit komt toch onverwacht"

"Dit is wellicht mijn beste tijdrit ooit", lachte Simon Yates na afloop. "Ik ben natuurlijk heel blij, dit komt toch wat onverwacht, maar ik neem het zoals het komt."

"Ik probeerde vandaag gewoon zo snel mogelijk te gaan. Ik moet mijn team bedanken, want ze hebben echt veel tijd gestoken in ons materiaal."

"Ik heb er nooit echt op gehoopt, Van der Poel kwam ook nog heel dicht. Maar je moet er altijd ergens in geloven, ik heb het kunnen klaarspelen."

"Vandaag was het maar een inspanning van 12 minuten, er komen nog zwaardere ritten aan in deze Giro. Nu kan ik even genieten, want het is mijn tweede tijdritzege ooit, maar ik moet vooral focussen op het grotere plaatje."