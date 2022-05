Geen roze overname van Tom Dumoulin: "Ja, dit is een teleurstelling"

Met 11'55" klokte Tom Dumoulin de snelste tijd, maar een minuutje later ging de verbluffende Simon Yates nog 5 tellen sneller.

"Ik heb alles gegeven, maar het zat er niet in", was de eerste reactie van Tom Dumoulin bij Eurosport. Uiteindelijk zou hij 3e eindigen.

"Je hebt altijd een verhaal", vertelde hij over zijn tijdrit. "Hier en daar een bocht die sneller kon en op de klim had ik niet zoveel overschot als ik gehoopt had."

"Ik neem aan dat Yates het verschil op het bergje gemaakt heeft. Helaas."

"Ik had geen wonderbenen. Ja, dit is een teleurstelling", besloot de kopman van Jumbo-Visma, nu 3e in de stand.