Kamergenoot over Giro-debutant Biniam Girmay: "Hij is totaal niet nerveus"

Biniam Girmay werd druk gesolliciteerd op de persbabbel, maar de winnaar van Gent-Wevelgem fietste vlotjes door de vele vragen.

Zijn trip naar zijn vaderland na Gent-Wevelgem was volgens Girmay een goeie mix van "training en ontspanning". "Ik heb ervan genoten en dit is de volgende stap", vertelde hij.

Zondag in Frankfurt was het al een gekkenhuis aan de ploegbus voor de start van Eschborn-Frankfurt. "Maar dat was niet de eerste keer dat ik zoiets meemaakte, hoor. Ook voor en na het WK waren er al heel veel fans. Ze zijn in Eritrea gek van de wielersport."

Girmay beschouwt het als "een droom" om morgen aan zijn eerste grote ronde te beginnen. Hij is meteen een grote kanshebber op de eerste roze trui.

"Ik heb de slotklim vanochtend verkend. Het bergje is niet zo steil, maar ook niet gemakkelijk. Het ziet er wel goed uit voor mij."

Ploegmakker Loïc Vliegen is de kamergenoot van Girmay. "Hij is totaal niet nerveus", weet onze landgenoot.

"Hij gaat goed om met de druk en dat verrast me wel. We hebben dit seizoen al vaker op de kamer gelegen. Ik ben hier ook om hem uit te leggen hoe een grote ronde werkt. Het is belangrijk dat hij ook leert."