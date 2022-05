José De Cauwer popelt nu al van ongeduld: "Stel je voor: een Afrikaan in de roze trui"

In onze Giro-special van De Tribune steeg het enthousiasme toen Biniam Girmay aan bod kwam. De Eritreeër keerde een tijdje terug naar zijn vaderland na zijn zege in Gent-Wevelgem en maakte zondag zijn rentree in Eschborn-Frankfurt.

De Giro wordt de eerste grote ronde van de Afrikaanse sensatie en op dag 1 ligt de roze trui in de etalage.

"Ik kijk er echt naar uit, vanaf de eerste dag al", zegt José De Cauwer. "Je moet hem naast Mathieu van der Poel zetten", oppert Renaat Schotte.

"Stel je voor: een Afrikaan in de roze trui. Daarvoor zou ik mijn tv-toestel al een uur vroeger aanzetten. Ik wil het gewoon zien", zit De Cauwer al te likkebaarden.

"Er is ook de symboliek", kaart Schotte aan. "Eritrea was destijds een kolonie van Italië. Als je kan terugkeren naar het land dat de Eritreeërs zot heeft gemaakt van de koers en daar kan winnen, dan zal Eritrea helemaal op zijn kop staan."

Het roze boek van Girmay begint in Boedapest. Eindigt het ook in Verona?

"De vraag is of hij zal uitrijden", voorspelt De Cauwer. "Hij is nog maar 22 jaar en er komt heel veel op hem af. Ik denk dat men hem ook wel zal beschermen tegen overdaad."

"Hij zal er zich alleszins tussen gooien en hij kan meer dan voldoende bergop rijden. Op de langere beklimmingen zal hij langer meegaan dan Caleb Ewan. Bergop staat hij nog een stapje verder."