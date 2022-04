Intermarché-Wanty-Gobert bindt goudklomp Biniam Girmay tot 2026 aan zich

De stormachtige ontwikkeling van Biniam Girmay had ook de financieel slagkrachtige wielerteams wakkergeschud.

Na zijn 5e plaats in de E3 Saxo Bank Classic en zijn zege in Gent-Wevelgem trok zowat elk topteam aan de mouw van Girmay, maar de Eritreeër heeft alle aanbiedingen dus naast zich neergelegd.

Intermarché-Wanty-Gobert, een van de kleinere teams in de WorldTour, is er in geslaagd om het lopende contract tot 2024 open te breken tot 2026.

Girmay werd in 2020 prof bij Nippo Delko en stapte halfweg 2021 over naar de ploeg van Hilaire Van der Schueren en Aike Visbeek.

Daar heeft hij zich in geen tijd ontpopt tot een ruwe diamant en Girmay en de Belgische ploeg zullen dus ook de komende jaren hand in hand de ontdekkingstocht afwerken.