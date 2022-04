Quinten Hermans sloot het al meer dan geslaagde voorjaar van Intermarché-Wanty-Gobert af met een klapper: de 2e plek in Luik-Bastenaken-Luik. Het was de eerste podiumplaats in een Monument voor de ploeg. Hilaire Van der Schueren en Valerio Piva gingen dan ook uit hun dak. "2e, jongen... Ongelofelijk."