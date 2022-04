Quinten Hermans na zijn 2e plaats in Luik: "Ik blijf crossen, maar wel selectiever"

Quinten Hermans sprintte gisteren naar zilver in Luik-Bastenaken-Luik. De man die hij klopte, was niemand minder dan Wout van Aert.

"Als er een belangrijk achterwiel is, is het dat van Wout van Aert. Wanneer hij aanzet, weet je dat hij ruimte creëert. En ik had nog dat tikje meer in mijn lijf zitten", doet hij zijn verhaal.



Had Hermans Van Aert al eerder geklopt in een sprint? "We koersen al heel lang tegen mekaar, maar het is me nog niet vaak gelukt", lacht hij.

Luik-Bastenaken-Luik zal ook de komende jaren hoog op het verlanglijstje van Hermans staan. "Omdat die koers het best aansluit bij mijn kwaliteiten. Zondag heb ik vertrouwen getankt. Ik zal nog iets meer in mezelf geloven."