De goeie flow van Intermarché-Wanty-Gobert: "We zijn heel efficiënt met de middelen die we hebben"

De ploeg draait goed en de recente successen zorgen bij alle renners voor een ontspannen gevoel. "Je voelt natuurlijk dat er veel minder negativiteit is. Renners ergeren zich ook veel minder aan kleine dingen waar dat anders wel het geval zou zijn", vertelt ancien Jan Bakelants. Naast de overwinningen in Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs deed Intermarché-Wanty-Gobert het ook geweldig in Parijs-Roubaix. Met 5 renners stonden ze in de top 20, geen enkele ploeg was beter vertegenwoordigd.

Tom Devriendt (midden) werd knap vierde in Parijs-Roubaix.

Jan Bakelants en Quinten Hermans zijn allebei bezig aan hun derde seizoen bij de WorldTour-ploeg. Onze landgenoten maken de evolutie van de ploeg dus mee vanop de eerste rij.

"Er zijn verschillende factoren voor die goede prestaties", aldus Bakelants. "Onze ploeg heeft veel meningen en verschillende aanpakken. Daar wordt regelmatig over gediscussieerd, maar die opendebatcultuur werkt wel versterkend."

"Het materiaal is in orde waardoor je al minder pech hebt. Daarnaast helpt iedereen ook elkaar en kent iedereen zijn rol", voegt Quinten Hermans daar aan toe.

Biniam Girmay schreef geschiedenis met zijn overwinning in Gent-Wevelgem.

De punten voor de WorldTour Ranking

De goede resultaten zijn niet alleen belangrijk voor het algemene gevoel of het prijzengeld, maar ook voor de WorldTour-licentie. Aan het einde van dit seizoen krijgen de 18 beste ploegen van de voorbije drie jaar een licentie voor de komende drie jaar. Dankzij de goede resultaten dit seizoen staat Intermarché-Wanty-Gobert in de veilige middenmoot. Ze hoeven zich dus (voorlopig) geen zorgen meer te maken over een licentie.

We hadden gepland om de punten vooral uit de kleinere koersen te halen en minder uit de grote. In realiteit blijkt het nu andersom te zijn. Jan Bakelants

Aan het begin van het seizoen was de ploeg van Bakelants en Hermans nog helemaal niet zeker van de licentie. "We hadden een hele strategie waarin we de WorldTour-koersen in het voorjaar niet echt hoog hadden ingeschat", vertelt Bakelants. "We hadden gepland om de punten vooral uit de kleinere koersen te halen en minder uit de grote. In realiteit blijkt het nu andersom."

"Ik denk dat we de ploeg zijn met de minste middelen, maar we zijn heel efficiënt met de middelen die we hebben", legt Hermans uit. "Budget in het moderne wielrennen is heel belangrijk dus daar mogen we best trots op zijn."

De ploeg van Intermarché-Wanty-Gobert voor de Scheldeprijs, met links de uiteindelijke winnaar Alexander Kristoff.

Lotto-Soudal kind van de rekening?

Met de goede prestaties van Intermarché moet er natuurlijk een andere ploeg de prijs betalen. Dat lijkt voorlopig Lotto-Soudal te zijn. "Het is vervelend want ze zijn ook aan een goed seizoen bezig", vertelt Bakelants, die zelf nog voor de Lotto-ploeg gereden heeft. "Ze hebben ook al twaalf overwinningen, maar iedereen kijkt daar over omdat het niet in de grote koersen was." "Met Caleb Ewan is het ook realistisch dat ze straks enkele overwinningen behalen in de Tour de France. Dan is het ook voor hen een goed seizoen", verduidelijkt Bakelants. "Als ze hun licentie willen behouden, zullen ze nu snel enkele resultaten moeten behalen om eventueel nog over Israel-Premier Tech te springen. Maar op dit moment ziet het er voor hen niet goed uit", aldus Jan Bakelants.