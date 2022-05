Biniam Girmay kan leven met 2e plaats: "Ik zat op mijn limiet"

Biniam Girmay liet Eritrea eventjes dromen met een forse aanzet, maar de winnaar van Gent-Wevelgem kon een remonte van Mathieu van der Poel niet afslaan.

"Ik heb nog nooit zo'n sprint gereden", vertelde hij na zijn eerste dag in een grote ronde. "Het was een harde sprint, heel hard."

"Ik zat op mijn limiet. Ontgoocheld? Nee, ik ben gelukkig. Ik ben erg tevreden met dit resultaat."

"Van der Poel was de sterkste vandaag. Hij is een grote kampioen, die in vorm is, dus ik ben gelukkig met de 2e plek."

"Het is nog maar het begin, we zullen zien wat de toekomst brengt. Het team is sterk, dus we zullen nog kansen krijgen. Ik probeer het zondag opnieuw." Dan wordt een massasprint verwacht.