Vandegoor relativeert "malaise" bij Lotto-Soudal: "Minstens evenveel positieve signalen"

Valerie D'Haeze was misschien maar een stille kracht in het wielerteam van Lotto-Soudal, toch brengt haar vertrek heel wat teweeg. Onder anderen Thomas De Gendt liet zich heel positief over haar uit en treurt om haar (zelfgekozen) vertrek. "Valerie D'Haeze werkt al 16 jaar bij Lotto-Soudal en deed er zowat alles. Ze werd algemeen geprezen als een zeer harde werkster", zegt Christophe Vandegoor. "De reden van haar vertrek is voor mij onbekend. Het is in principe niet onlogisch dat ze na al die tijd toe is aan iets anders. Door de komst van Yana Seel als Chief Business Officer zijn er misschien ook een deel van haar taken weggenomen, dat kan uiteraard ook meespelen."

Wil Wellens zelf weg of wil Lotto niet voort met hem? Die nuance ontbreekt. Christophe Vandegoor

Voor Vandegoor is het in ieder geval geen teken van interne problemen bij de ploeg. "Ik hoor vanuit het team zelf heel veel goede signalen. Het verbaast me dat het vertrek van D'Haeze nu omgetoverd wordt tot de reden voor een malaise bij Lotto."

Ook de verhalen over het mogelijke vertrek van Tim Wellens behoeven wat nuance volgens onze commentator.

"De vraag is: wil hij weg of wil Lotto niet voort met hem? Hij pakt natuurlijk nog steeds belangrijke WorldTour-punten, maar hij is ook een grootverdiener. Misschien hebben ze hem wel een contractvoorstel gedaan dat onder zijn huidige loon zit en heeft hij daarop besloten om toch eens te gaan kijken op de markt."

Christophe Vandegoor.

Stel dat Lotto degradeert, zou dat zo'n drama zijn? Ik denk het niet. Christophe Vandegoor

Wildcards verzamelen zoals Alpecin-Fenix

En dan is er nog het terugkerende thema van het degradatiespook dat boven Lotto-Soudal zweeft. Hoewel ze afgelopen weekend een goede zaak deden met de overwinning van De Gendt, staat de ploeg nog steeds op een degradatieplaats. Nu ook Alpecin-Deceuninck heeft aangekondigd voor een WorldTour-licentie te willen gaan, wordt de strijd er niet makkelijker op. "Eigenlijk interesseert die degradatiestrijd me niet zo erg. Stel dat Lotto degradeert, zou dat dan zo'n drama zijn? Kijk maar naar Alpecin-Fenix, die willen ze ook overal aan de start. Met de geschiedenis van Lotto en een topper als Ewan in de ploeg gaan ze toch in alle grote koersen een wildcard krijgen", relativeert Vandegoor. Wel zou een aantal renners een clausule in het contract hebben die stelt dat ze mogen vertrekken als het team degradeert. Vandegoor: "Dat is inderdaad een mogelijk gevaar, maar we weten niet over welke renners het gaat. Als men slim is geweest, dan zullen ze die clausule niet hebben opgenomen bij de recente nieuwe contracten van Vermeersch en De Lie bijvoorbeeld."



Thomas De Gendt raapte afgelopen weekend belangrijke WorldTour-punten door zijn ritzege in de Giro.

Positieve signalen