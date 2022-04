Lotto-Soudal blijft op degradatieplek staan: hoe zit het puntensysteem in elkaar?

Het is al maanden een gespreksonderwerp: de degradatiezorgen van Lotto-Soudal. Ook halverwege het voorjaar blijft de Belgische formatie in de gevarenzone. Hoe werkt het puntensysteem voor teams? En wie zijn de grootste concurrenten van Lotto-Soudal om in de WorldTour te blijven?

Hoe werkt het systeem van degraderen of promoveren?

Net als in het voetbal heeft de UCI in het wielrennen een systeem geïntroduceerd met promotie en degradatie.

18 ploegen kregen in 2020 een licentie voor de WorldTour, de hoogste klasse in de wielersport. Die licentie is voor 3 jaar geldig: van 2020 tot en met 2022. Op het einde van dit seizoen deelt de UCI dus opnieuw 18 WorldTour-licenties uit aan de ploegen die in 2020, 2021 en 2022 de meeste punten hebben gesprokkeld. Belangrijk om te weten is dat per ploeg enkel de 10 grootste puntenpakkers per jaar in rekening worden gebracht. Vooral de kopmannen en schaduwkopmannen moeten dus in de prijzen rijden.

Hoe ziet het actuele ploegenklassement eruit?

het actuele ploegenklassement (5 april) 1. Quick Step-Alpha Vinyl 27.983 punten 2. Jumbo-Visma 27.206 3. UAE Team Emirates 26.415 4. Ineos Grenadiers 26.339 5. Bahrain-Victorious 18.433 6. Bora-Hansgrohe 17.183 7. Alpecin-Fenix 16.096 8. Trek-Segafredo 15.144 9. Groupama-FDJ 15.039 10. Astana 14.093 11. AG2R-Citroën 12.683 12. Team DSM 12.628 13. Arkéa-Samsic 12.382 14. Intermarché-Wanty-Gobert 11.917 15. EF Education 11.684 16. Movistar 11.586 17. Team BikeExchange 11.572 18. Cofidis 10.859 19. Israel-Premier Tech 10.093 20. Lotto-Soudal 10.089 21. TotalEnergies 6.796 22. UNO-X 5.367 23. B&B Hotels 4.466

Lotto-Soudal strijdt tegen Cofidis en Israel Start-Up Nation

De top 18 krijgt dus een WorldTour-licentie voor de komende 3 seizoenen (2023-2025). Ploegen zoals Quick Step-Alpha Vinyl, Jumbo-Visma, UAE Team Emirates en Ineos Grenadiers kunnen al een tijdje op beide oren slapen. Lotto-Soudal daarentegen staat momenteel op de 20e plaats en heeft een inhaaljacht voor de boeg. De vraag is natuurlijk of alle teams die voor Lotto-Soudal staan, allemaal een WorldTour-licentie zullen aanvragen.



Alpecin-Fenix - dat 7e staat - predikt al jaren dat de stap naar de WorldTour nog niet aan de orde is. Al veranderde de teneur de voorbije maanden. Een ander niet-WorldTour-team dat voor Lotto-Soudal staat, Arkéa-Samsic, heeft zijn WorldTour-ambities al uitgesproken in de pers. Voor dit seizoen leek de Franse ploeg (met Quintana, Barguil en Bouhanni) de grote concurrent te worden van Lotto-Soudal. Maar Arkea snelt als een wervelwind door de wedstrijden en lijkt al vrij safe te zitten.



Voorlopig lijken de grootste concurrenten voor Lotto-Soudal Israel-Premier Tech (19e) en Cofidis (18e). Hieronder leggen we uit in welke wedstrijden de Lotto-ploeg gouden zaakjes kan doen.

Bryan Coquard bezorgde Cofidis al een hoop punten dit jaar.

Hoeveel punten zijn er te verdienen per wedstrijd?

De meeste punten vallen te rapen in de grote rondes. Zo wordt de eindwinnaar van de Tour beloond met liefst 1.000 punten. De eindzege in de Giro of de Vuelta levert 850 punten op. Ritwinnaars komen er dan weer bekaaid van af. Een etappezege in de Tour is 120 punten waard, met een etappeze in de Giro of de Vuelta spijs je de kas met 100 punten. Ook voor het bergklassement en het puntenklassement vallen aan het eind van een ronde punten (en aan het eind van een rit) een beetje punten te verdienen.



Klassementsmannen zijn dus goudklompjes. Sprinters daarentegen moeten al in de top 5 van een etappe eindigen om iets van punten te oogsten. Het probleem bij Lotto-Soudal (20e) is dat het amper klassementsmannen in de gelederen heeft. Israel-Premier Tech (19e) rekent in de grote rondes op Jakob Fuglsang, Michael Woods en de verrijzenis van Chris Froome. Bij Cofidis zijn Guillaume Martin en Jon Izagirre de troeven voor een goed klassement.

eindklassement TOUR eindklassement GIRO eindklassement VUELTA 1e = 1.000 punten

1e = 850 punten 1e = 850 punten

2e = 800 2e = 680 2e = 680 3e = 675 3e = 575 3e = 575 4e = 575 4e = 460 4e = 460 5e = 475 5e = 380 5e = 380 6e = 400 6e = 320 6e = 320 7e = 325 7e = 260 7e = 260 8e = 275 8e = 220 8e = 220 9e = 225 9e = 180 9e = 180 10e = 175 10e = 140 10e = 140 ... 60e = 10 60e = 8 60e = 8

ritzege TOUR ritzege GIRO ritzege VUELTA 1e = 120 punten

1e = 100 punten 1e = 100 punten

2e = 50 2e = 40 2e = 40 3e = 25 3e = 20 3e = 20 4e = 15 4e = 12 4e = 12 5e = 5 5e = 4 5e = 4

Ook in de eendagskoersen valt een berg punten te winnen. Mathieu van der Poel vulde in de Ronde van Vlaanderen zijn mandje (en dat van de ploeg) met 500 punten.



Opvallend: een zege in de Ronde van Vlaanderen levert even veel punten op als een zege in Gent-Wevelgem of de Grote Prijs van Québec. Monumenten zijn dus niet heilig in het puntensysteem. Maar niet alle klassiekers zijn evenveel waard. De winnaar van de E3 Harelbeke vangt 400 punten, een Omloop-triomf is 300 punten waard en wie straks de Scheldeprijs wint, moet het nog stellen met 200 punten. Ook in de kleinere eendagskoersen liggen nog verborgen schatten. De winnaar van pakweg het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp vult de kassa van zijn team met 125 punten. Daar kan het op aankomen in de eindafrekening. Zelfs in beloftewedstrijden vallen nog kruimels te rapen. Maar de kans is klein dat de prijsbeesten in die koersen tot de 10 grootste puntenpakkers van een team behoren dit jaar. Want dit is altijd een voorwaarde om punten op te leveren voor je ploeg.



Milaan-Sanremo, G-Wevelgem, Ronde, Amstel, Roubaix, Luik, Québec, Montréal, Lombardije 1e = 500 punten 2e = 400 3e = 325 4e = 275 5e = 225 6e = 175 7e = 150 8e = 125 9e = 100 10e = 85 ... 60e = 3

Harelbeke, Waalse Pijl, San Sebastian, Hamburg, Bretagne Classic 1e = 400 punten 2e = 320 3e = 260 4e = 220 5e = 180 6e = 140 7e = 120 8e = 100 9e = 80 10e = 68 ... 60e = 2

Omloop, Strade, Brugge-De Panne, Waregem, Frankfurt, RideLondon 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1

Scheldeprijs en andere koersen uit de ProSeries events 1e = 200 punten 2e = 150 3e = 125 4e = 100 5e = 85 6e = 70 7e = 60 8e = 50 9e = 40 10e = 35 ... 40e = 3

Ook in de rittenkoersen onder de grote rondes ligt een zee aan punten voor het rapen. Maar dan vooral in de eindklassementen.



In een etappe moet je al in de top 3 zitten om punten te veroveren. Sprinters zoals Caleb Ewan (Lotto-Soudal) worden hier dus andermaal niet beloond.

Eindklassement Down Under, Tirreno, Parijs-Nice, Dauphiné, Romandië, Zwitserland 1e = 500 punten 2e = 400 3e = 325 4e = 275 5e = 225 6e = 175 7e = 150 8e = 125 9e = 100 10e = 85 ... 60e = 3

Ritzege Down Under, Tirreno, Parijs-Nice, Dauphiné, Romandië, Zwitserland 1e = 60 punten 2e = 25 3e = 10

Eindklassement Catalonië, Baskenland, Polen, Benelux Tour 1e = 400 punten 2e = 320 3e = 260 4e = 220 5e = 180 6e = 140 7e = 120 8e = 100 9e = 80 10e = 68 ... 60e = 2

Ritzege Catalonië, Baskenland, Polen, Benelux Tour 1e = 50 punten 2e = 20 3e = 8

Eindklassement UAE Tour, Turkije, California, Guangxi 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1

Ritzege UAE Tour, Turkije, California, Guangxi 1e = 40 punten 2e = 15 3e = 6

Eindklassement Baloise Belgium Tour en andere ProSeries events 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1

Ritzege Baloise Belgium Tour en andere ProSeries events 1e = 20 punten 2e = 10 3e = 5

Een grote buit ligt ook nog verborgen in de kampioenschappen. De wereldkampioen op de weg krijgt met de klap 600 punten, de wereldkampioen tijdrijden 350. Hoewel die punten in landenwedstrijden gesprokkeld worden, tellen die dus wel mee voor het ploegenklassement. Als een Lotto-renner wereldkampioen wordt in Australië, kan dat bepalend zijn voor het WorldTour-statuut van de Belgische formatie. Ook op het EK en de nationale kampioenschappen kan een renner nog gouden zaakjes doen voor zijn team. De Belgische kampioen op de weg is 100 punten rijker, de Belgische kampioen tijdrijden krijgt 50 punten.

WK op de weg 1e = 600 punten 2e = 475 3e = 400 4e = 325 5e = 275 6e = 225 7e = 175 8e = 150 9e = 125 10e = 100 ... 60e = 3