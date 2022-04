Toptalent Arnaud De Lie (20) imponeert dit voorjaar: "Levensbelangrijk voor Lotto-Soudal"

"De Lie is een kerel uit één stuk, een costaud"

"Houd Arnaud De Lie in het oog. Hij is sterk, snel en slim genoeg om een finale te rijden." De woorden van Thomas De Gendt begin dit jaar op ploegstage in Alicante bleken profetisch. Enkele maanden later heeft het 20-jarige rastalent al drie zeges achter zijn naam, waaronder vorig weekend nog in Nederlands-Limburg.



Ook José De Cauwer en Wim De Coninck, maandag te gast in De Tribune, waren onder de indruk van De Lie in Limburg. "Het was echt een lastige koers, met 3.000 hoogtemeters. De Lie was mee in de ontsnapping, vocht zich een weg naar de streep en sprintte de rest uit het wiel. En hij is amper 20 jaar...", vertelt De Cauwer.



"Hij is een heel belangrijke renner voor Lotto-Soudal, voor de UCI-punten, en misschien nog belangrijker voor Wallonië. Hij won al driemaal dit seizoen. En in De Panne sprintte hij nog mee voor een top 10-plaats, nadat hij opgehouden was door een val... Het is een kerel uit één stuk, een costaud."