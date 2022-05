Jasper De Buyst liep ook breuk aan de heupkom op: "Zal nog even duren vooraleer ik weer kan racen"

Wielrenner Jasper De Buyst (Lotto Soudal) kwam een maand geleden zwaar ten val in de Ronde van Turkije. Het initiële verdict: een gebroken sleutelbeen. Maar daar bleef het niet bij voor onze landgenoot. Verder onderzoek wees uit dat er ook een breuk in de heupkom aanwezig was. "Het kan nog wel even duren tot ik terugkeer in competitieverband", vertelt De Buyst zelf.