Fabio Jakobsen wint waaierrit in Hongarije, Jens Reynders is de nieuwe leider

In een biljartvlakke tocht van 192 kilometer tussen Karcag en Hajduszoboszlo trok Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) onderweg virtueel het leidersshirt aan: de nummer 2 van het klassement trok voor de 2e dag op rij in de aanval en graaide aan 2e tussensprinten onderweg het maximum van de bonificatieseconden mee.



Erg lang duurde de vlucht van Reynders en zijn 7 kompanen niet. Quick Step-Alpha Vinyl opende de finale vroeg door waaiers te trekken en tekende zo het doodvonnis voor de vluchters.



Leider Olav Kooij en de meeste andere sprinters slaagden erin aan te pikken bij de eerste waaier, Reynders lukte dat niet: hij kwam in een achtervolgende groep terecht.



In de slotkilometers kwam een 2e waaier met daarin Reynders toch nog aansluiten bij groep 1, waarna een massale valpartij de sprintvoorbereiding ontsierde. Kooij was daarbij het belangrijkste slachtoffer.



Een klein groepje renners ontsnapte aan de chaos, inclusief Fabio Jakobsen. Die maakte de voorzet van ploegmaat Florian Sénéchal met brio af, goed voor zijn 7e zege van dit seizoen. Jens Reynders vertrekt vrijdag in de leiderstrui.