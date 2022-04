Belofte Lennert Van Eetvelt tekent profcontract bij Lotto Soudal

Lennert Van Eetvelt is een renner met adelbrieven. De derdejaars belofte heeft al een Belgische titel in het tijdrijden op zijn palmares staan en verzamelde ereplaatsen in de Ronde van Normandië en de Ronde van de Elzas. Afgelopen weekend strandde Van Eetvelt nog op de tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Kurt Van De Wouwer, ploegleider bij de belofteploeg, is overtuigd zijn kwaliteiten: "Hij is absoluut klaar om de stap te zetten. Lennert is zijn plaats in de World Tour-ploeg meer dan waard."

Van Eetvelt voegt zich bij een mooi rijtje: hij treedt in de voetsporen van onder meer Tim Wellens, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie. Zij maakten in het verleden dezelfde overstap.

Dat geeft hem vertrouwen: "Uit al die renners die voor mij deze stap gezet hebben, blijkt wel dat Lotto Soudal goed weet hoe ze jongeren moeten brengen. Voor mij voelt deze overstap heel natuurlijk."

Of Van Eetvelt zelf het palmares van zijn voorgangers zal kunnen evenaren, moet nog blijken. "Ik ben een puncher, maar kan ook goed mee als het langer bergop gaat en ik heb een goede tijdrit. Maar wat voor renner ik bij de profs zal worden, durf ik nog niet te zeggen."