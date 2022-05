Hugo Hofstetter sprint naar zege in Tro Bro Léon, een mix van Roubaix en Strade Bianche

Tro Bro Léon serveerde taferelen die we al een poos niet meer gezien hadden. Niet alleen omdat de Bretoense wielerwedstrijd de renners voor een deel over onverharde wegen jaagt, maar ook omdat het zowaar regende in het noorden van Frankrijk.



De gladde wegen zorgde voor heel wat valpartijen en een zware koers, zodat slechts een uitgedund peloton overbleef voor de finale. Arkéa-Samsic, dat de wedstrijd vorig jaar won met Connor Swift, nam de regie in handen op zo'n 40 kilometer van de streep.



Het was Swift zelf die zijn benen voorin niet kon stilhouden. De Brit nam ploegmaats Hugo Hofstetter en Laurent Pichon mee in een kleine kopgroep, met ook nog Luca Mozzato en de Belg Florian Vermeersch.



Vermeersch, vorig jaar nog de revelatie in Parijs-Roubaix, kreeg evenwel af te rekenen met pech en zag een mogelijke ereplaats in rook opgaan door een lekke band in volle finale.



Ook Pichon viel nog weg door een leegloper, maar Arkéa-Samsic kon met Hofstetter en Swift nog altijd het ploegenspel spelen. Swift reed zich helemaal leeg in dienst van de snelle Hofstetter en die maakte het netjes af in de sprint. Arnaud De Lie won op een halve minuut de sprint van een achtervolgende groep voor de 4e plaats.