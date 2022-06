Arnaud De Lie flikt het weer en klopt Mark Cavendish en co in de Heistse Pijl

clock 17:09 17 uur 09. Arnaud De Lie wint! Arnaud De Lie komt er met een enorme krachttoer nog over! De jonge Belg mag juichen in de Heistse Pijl, voor Nizzolo en Cavendish. . Arnaud De Lie wint! Arnaud De Lie komt er met een enorme krachttoer nog over! De jonge Belg mag juichen in de Heistse Pijl, voor Nizzolo en Cavendish.

Nizzolo zet de sprint in, wie komt er nog over?

Ballerini schudt aan de boom en probeert het met een late uitval, maar zonder succes. Cavendish houdt voorlopig stand vooraan.

Nog een laatste keer de Heistse berg. Welke sprinters overleven de 400 meter kasseien voor de laatste rechte lijn begint?

Arkea-Samsic komt nu met een volledig treintje op de voorgrond. Ook Lotto-Soudal wil voorin aansluiten, maar wordt een beetje weggedrumd.

Dries De Bondt en Arnaud De Lie verschijnen vooraan in het grote pak. Met nog 4 kilometer te gaan, wordt het drummen voor een goede positie.

Val. Het blijft valpartijen regelen in deze Heistse Pijl. Onder meer Jonas Koch, Danny van Poppel en Olav Kooij liggen plat op het asfalt.

Samensmelting is een feit. Hij heeft gestreden, maar toch verloren. Op 10 kilometer van de streep is het verhaal van Oscar bijna uitgeschreven. Komt er nog iemand met een late uitval op de proppen?

40". De Wolfpack neemt het heft nu helemaal in handen en brengt het verschil terug tot 40 seconden. Een massasprint lijkt nu onvermijdelijk.

Oscar Onley is aan een sterk staaltje hardrijden bezig. De Brit heeft nog 45 seconden voorsprong op het peloton, dat niet op dezelfde golflengte lijkt te zitten.

Pech voor Perry! Wat een drama voor Perry. Met nog 1 ronde te gaan, krijgt de Canadees zijn ketting niet meer op de fiets. Onley is nu nog de enige leider.

De voorsprong van Onley en Perry blijft rond de 1'20" schommelen, terwijl de leiders een voorlaatste keer de Heistse berg trotseren. Hoe lang kunnen ze het peloton nog afhouden?

Vooraan houden Onley en Perry verrassend genoeg redelijk goed stand. Het peloton bijt zich de tanden stuk op de 2 leiders, al moet het grof geschut straks nog komen natuurlijk.

Kopgroep breekt. In de kopgroep gaat het voor 2 renners ondertussen niet snel genoeg. Perry en Onley kiezen het hazenpad en proberen (tegen beter weten in?) het peloton nog voor te blijven.

Nog 2 ronden. We naderen de ontknoping van deze Heistse Pijl. Met nog 2 ronden te gaan, wordt het money time voor de sprintersploegen. De leiders zien hun voorsprong ondertussen slinken tot een grote minuut.

Val. Midden in het peloton ontstaat er plots een breukje door een valpartij. Rick Zabel en Brent Van De Kerkhove liggen beide op de grond en likken hun wonden.

2'00". De voorsprong van de leiders blijft maar zakken. Het peloton heeft nog 40 kilometer om 2 minuten dicht te rijden. Voor de sprintersploegen wordt het ook zaak om de leiders niet te vroeg te vatten, anders bestaat er altijd de kans dat er nog een late uitval komt.

Nog 50 kilometer. Nog 50 kilometer te gaan en dan weten we wie de opvolger wordt van Pascal Eenkhoorn. Vorig jaar won de Nederlander de sprint van een uitgedunde kopgroep. Nu lijkt een massasprint onvermijdelijk.

Het peloton wordt nu op een lint getrokken door het beulwerk van de sprintersploegen. Het is alleen maar een kwestie van tijd voor alles opnieuw samenkomt.

Nog 4 ronden. Met nog 4 ronden te gaan, bedraagt het verschil tussen het peloton en de leiders nog iets meer dan 3 minuten. De kopgroep lijkt op die manier een vogel voor de kat.

In totaal moeten de renners maar liefst 7 keer over de Heistse berg. Belangrijk om te vermelden, is dat de laatste keer de aankomst al heel dichtbij zal liggen. Welke sprinters overleven het pittige klimmetje na de slijtageslag?

3'30". Het peloton blijft knabbelen aan de voorsprong van de kopgroep. Met nog 68 kilometer te rijden, hebben de 6 leiders nog een voorsprong van 3'30".

Quick-Step Alpha Vinyl jaagt. Met het ingaan van de 6 lokale ronden van 15 kilometer draait Quick-Step Alpha Vinyl de gashendel helemaal open. Met Mark Cavendish heeft de ploeg van Patrick Lefevere dan ook een van de topfavorieten mee in het peloton.

Lokale ronden. De leiders beginnen aan de eerste van 6 lokale ronden. Met de Heistseberg moet daarin ook een stevig klimmetje overwonnen worden

De 6 leiders. De 6 leiders werken zich uit de naad om hun voorsprong te behouden. Hierbij hun namen: - Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix) - Adrien Lagree (B&B Hotels - KTM) - Oscar Onley (Team DSM) - Thibau Verhofstadt (Tartaletto-Isorex) - Jorre Debaele (Minerva Cycling Team) - Benjamin Perry (WiV SunGod)

Dit staat de renners ook nog te wachten.

Peloton knabbelt: 4'35". Met nog 120 kilometer te rijden, schiet het peloton nu toch wel wakker. Het beukwerk van de sprintersploegen begint te lonen en plots zien de leiders een minuut van hun bonus in rook opgaan. Voorlopig is het verschil wel nog steeds 4'35".

We kregen een razendsnelle openingsfase te zien in deze 15e editie van de Heistse Pijl, maar nu de kopgroep een comfortabele bonus bij elkaar heeft gefietst, is de storm wel wat gaan liggen. Wanneer zetten de sprintersploegen de achtervolging in?

Kopgroep is een feit: bonus van 5'. Na heel wat heen en weer getrek, kunnen we de vroege vlucht dan toch opschrijven. We zijn 1 uur ver in de wedstrijd en een kopgroep van 6 renners heeft momenteel een voorsprong van 5 minuten bij elkaar gesprokkeld.

Het loopt momenteel niet van een leien dakje voor de vluchters, want erg ver geraken ze niet. Het peloton blijft koppig de achtervolging inzetten en lijkt vandaag geen cadeautjes te willen uitdelen.

Eerste vlucht van de dag krijgt vorm. Enkele renners proberen de vroege vlucht op poten te zetten. Onder meer het Development Team van DSM heeft twee pionnetjes mee en ook Alpecin-Fenix is vertegenwoordigd dankzij Ballerstedt.

Krijgen we een massasprint? De hamvraag van vandaag is: kan de vlucht van de dag uit de greep van het peloton blijven? Voor aanvang van de Heistse Pijl wordt er altijd naar de snelle mannen in het peloton gekeken. Vaak mondt de wedstrijd dan ook uit op een massasprint. Strijden de spurtbommen ook dit jaar voor de zege of kan er een groepje vluchters voorop blijven?

START. Het startschot weerklinkt in Vosselaar en de renners trekken zich op gang. Nog 193 kilometer en dan weten we wie de opvolger wordt van Pascal Eenkhoorn.

Livestream om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur kunt u de wedstrijd ook volgen op onze livestream op deze pagina of op Éen. U kunt ook de volledige wedstrijd meevolgen aan de hand van de live tekstupdates op deze pagina.

Start om 12.45 uur. Om 12.45 uur zal in Vosselaar het startschot weerklinken. Vervolgens krijgen de renners 193 kilometer voor de wielen geschoven, vooraleer aan te komen in Heist-op-den-Berg. Rond 17.30 uur zullen we weten wie de opvolger wordt van Pascal Eenkhoorn.

Het wedstrijdprofiel voor vandaag.

Mooie namen aan de start. De organisatoren van de Heistse Pijl hebben dit jaar 7 WorldTeams kunnen strikken voor hun wedstrijd. Met onder meer Jumbo-Visma, Intermarché-Wanty-Gobert, Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto-Soudal komen er enkele mooie namen aan de start in Vosselaar. Mark Cavendish, Sam Bennett, Arnaud De Lie, Olav Kooij, Dries De Bondt en Gerben Thijssen. Allemaal dromen ze er ongetwijfeld van om straks met de bloemen naar huis te gaan.

2021: Eenkhoorn is de snelste van uitgedunde kopgroep. Vorig jaar leek de Heistse Pijl spek voor de bek van de spurters, maar uiteindelijk bleef de verwachte massasprint toch uit. In een uitgedunde kopgroep was Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) duidelijk sneller dan medevluchters Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Krijg we dit jaar een gelijkaardig scenario of sprint het grote pak toch opnieuw voor de overwinning?

