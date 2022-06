Op bezoek op de boerderij van sprintbom De Lie: "Ik word vergeleken met een stier"

De Lie begint naam te maken in het peloton, maar als hij tijd heeft, springt hij nog altijd graag bij op de boerderij. "Als ik thuis ben, melk ik de koeien. Dan sta ik om 7 uur op om mijn vader te helpen."

"'s Avonds help ik van vijf tot half acht tot mijn vader met alles klaar is. Ik denk dat elk beroep dat je goed wil doen, zwaar is. Ik wil niet zeggen dat het beroep van landbouwer zwaarder is. Het hangt af van de discipline. Als je discipline hebt, dan zal het lukken."