Bondscoach Vanthourenhout over De Lie: "Volgend jaar kan hij al meestrijden in Gent-Wevelgem"

"De manier waarop hij daar de laatste kilometer controleerde en dan nog versnelde in de laatste 150 meter was fenomenaal. Hij klopte Nizzolo en Cavendish, dat zijn toch geen sukkelaars."

De Waalse neoprof liet in zijn eerste maanden als prof zien hoeveel talent hij heeft. "Vooral zijn overwinning in de Heistse Pijl vond ik heel straf", zegt Vanthourenhout.

Sven Vanthourenhout kent Arnaud De Lie al enkele jaren. "Vorig jaar sprak ik met een ploegleider over hem. Toen had ik al gezegd dat er een soort nieuwe Tom Boonen op komst was", zegt hij.

Op BK tegen Merlier en Van Aert

Het illustreert volgens Vanthourenhout wat voor type sprinter De Lie is. "Het is vooral een costaud die nog een goede sprint in de benen heeft na een zware koers. Op pure snelheid tegen een rassprinter als Merlier zie ik hem nu nog niet winnen, maar dat kan binnen 2-3 jaar anders zijn."

Sven Vantourenhout over mogelijke WK-selectie: "Er zullen keuzes gemaakt moeten worden in zijn programma."

Kopman in Australië?

Niet alleen het BK heeft een interessant parcours voor De Lie, ook het Wereldkampioenschap in Australië is op maat gemaakt van de sprinter. Nu Thibau Nys heeft afgehaakt, lijkt De Lie de logische kopman voor de U23-selectie.

Vanthourenhout: "We hebben al met Arnaud en de ploeg over het WK voor beloften gepraat en ze hebben beiden al interesse getoond. Als hij in dezelfde vorm als nu verkeert, is het logisch dat hij een van de vooruitgeschoven mannen wordt."

Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat hij in de selectie zal zitten. "Er zullen sowieso keuzes gemaakt moeten worden in zijn programma. De Lie is erg belangrijk voor Lotto-Soudal in de strijd om UCI-punten en het WK als tussendoortje erbij pakken is geen optie", licht de bondscoach toe.

Hoe dan ook zullen we in de toekomst nog veel plezier beleven aan De Lie, voorspelt Vanthourenhout.

"Het is ne puren, een no-nonsense kerel, echt een plezier om mee te werken. Hij heeft dan ook nog veel progressiemarge. Volgend jaar zie ik hem misschien al meedoen in klassiekers als Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem."