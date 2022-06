Lotto-Soudal bindt talent Maxim Van Gils (22) tot eind 2024 aan zich

Sinds 2018 is Van Gils al onderdeel van Lotto-Soudal. Hij is een product van het Development Team van Lotto Soudal. “In al die jaren bij de ploeg heb ik telkens stappen vooruit kunnen zetten”, aldus Van Gils. “De ploeg heeft altijd in mij geloofd en me in alles gesteund. De sfeer is hier supergoed, zowel onder de renners, als het personeel. Ik voel me hier thuis.”

Met zijn rit- en eindzege in de Saudi Tour boekte Van Gils begin dit jaar in zijn tweede profjaar direct zijn eerste 2 overwinningen. Daarnaast stak hij zijn neus al aan het venster in grote klassiekers als de Clasica San Sebastian, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race.



Door zijn resultaten, zijn professionele instelling, zijn ambitie en jonge leeftijd is een contractverlenging een logische zaak voor de ploeg.



“Een jonge, talentvolle, Belgische renner als Maxim Van Gils hoort bij Lotto-Soudal thuis”, stelt CEO John Lelangue. “Hij heeft op deze jonge leeftijd al getoond dat hij wedstrijden kan winnen bij de profs. Die eerste profzege is een belangrijke stap in de carrière van een jonge renner."



"We geloven erin dat we hem stap voor stap kunnen begeleiden naar een nog hoger niveau.”



Van Gils wil zich nog verder ontwikkelen in het eendagswerk op heuvelachtig terrein en etappekoersen van een week.