Lotto-Belgen eindigen 2e en 4e in de Baby Giro: "We behoren tot de wereldtop bij de beloften"

Lennert Van Eetvelt won vrijdag een loodzware bergrit en probeerde gisteren op de slotdag met zijn maatje William Junior Lecerf nog "een coup" te plegen, maar uiteindelijk bleef Leo Hayter (het broertje van Ethan) op zijn troon zitten.

Van Eetvelt stelde zijn 2e plek in de eindstand veilig. "Een gevoel van trots overheerst, maar misschien toch ook een tikkeltje ontgoocheling omdat we Hayter zo ver hebben laten wegrijden", reageert de runner-up. Hayter sloeg al in de eerste dagen keihard toe.

"Dit was één van de hoofddoelen van mijn seizoen en vooraf had ik uiteraard getekend voor een tweede plek. Met William Jr Lecerf als vierde in de eindstand is het heel straf dat we met Lotto-Soudal twee renners in de top vijf plaatsen."

"Zo tonen we aan dat we als ploeg tot de wereldtop bij de beloften behoren. Want zonder fantastisch ploegwerk was mijn overwinning vrijdag niet tot stand gekomen.”

Van Eetvelt won begin deze maand al de Vredeskoers en wordt volgend jaar prof bij Lotto-Soudal. "Het doel is dan ook om er dit jaar in de beloftecategorie nog alles uit te halen om zo de stap naar de profs zo klein mogelijk te maken. Die aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af en we zien wel wat volgend jaar brengt."

"Eerst is het tijd voor wat rust, waarna ik opnieuw zal opbouwen naar een drukke maar mooie zomer met eerst het BK ploegentijdrijden, het EK op de weg, Giro Valle d’Aosta, Tour Alsace en Tour de l’Avenir”