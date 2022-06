Beresterke Arnaud De Lie knalt ook in Ronde van Limburg naar overtuigende zege

"Ik ben super blij, want de ploeg heeft heel de dag voor me gewerkt", reageert een enthousiaste De Lie na zijn krachtsvertoon. "Frederik was super sterk vandaag. Dankzij de ploeg kan ik hier winnen."

Arnaud De Lie bleef uit het gewoel in het slot. "Ik hing aan het wiel van Sam Bennett, want de trein van Bora stond op de rails. Daar was ik op gefocust."



Met overmacht reed hij de concurrentie uit het wiel. "Ik hou van deze sprint, waar ik mijn kracht kwijt kan", weet de renner van Lotto-Soudal. "Dat ligt me helemaal. De sterkste man wint hier."