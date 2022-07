Basketbalvedette Brittney Griner pleit in Rusland schuldig aan drugssmokkel

De 31-jarige Griner werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van "vape cartridges die naar cannabisolie roken", klonk de verklaring van de Russische douane.

Haar aanhouding werd evenwel pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis tot gevolg.

Washington vreest dat de basketbalvedette wordt gebruikt als drukkingsmiddel. Op "Independence Day" schreef de Amerikaanse een open brief aan Joe Biden, waarin ze de president om hulp smeekt.

Biden vertelde dat hij er alles aan doet om Griner vrij te krijgen, maar dat wordt geen sinecure. Griner heeft vandaag schuldig gepleit in een Russische rechtbank.

"Ik wil schuldig pleiten voor alle aanklachten tegen mijn persoon", zei Griner donderdag. "Ik was niet van plan de Russische wet te overtreden."

"Ik had haast bij het inpakken en de cartridges kwamen per ongeluk in mijn tas terecht", gaf ze als uitleg voor de op cannabis gebaseerde vloeistof in haar bagage.

Meteen na haar uitspraken werd de zitting verdaagd tot 14 juli. Die dag zal ze door de rechtbank worden gehoord en verhoord. Ze riskeert een gevangenisstraf van tien jaar. Het proces dreigt tot eind dit jaar aan te slepen en al minstens voor de duur ervan zal Griner achter de tralies blijven.