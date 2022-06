Amerikaanse Brittney Griner wacht in Russische cel proces af: "Kans dat ze vrijgesproken wordt, ligt onder 1%"

"Al meer dan 4 maanden zucht ze in een Russische gevangenis, wachtend op het proces", aldus Geert Groot Koerkamp, correspondent in Moskou.

Het aantal mensen dat in Rusland vrijgesproken wordt in dergelijke zaken, ligt ver onder de 1%.

"In Rusland wordt sowieso zwaar gestraft op het bezit van drugs, zowel soft als hard drugs", weet Groot Koerkamp. "Ik denk dat ongeveer 40% van de vrouwen in Russische gevangenissen daar zit door drugsgerelateerde vergrijpen." De kans dat Griner snel op het vliegtuig richting de Verenigde Staten zit, is dan ook klein. "Het aantal mensen dat in Rusland vrijgesproken wordt in dergelijke zaken, ligt ver onder de 1%. Als je rekening houdt met die context, gaat ze waarschijnlijk een gevangenisstraf tegemoet."

Griner ruilmiddel voor Russische wapensmokkelaar?

Geen goede vooruitzichten voor de Amerikaanse, al kan haar regering mogelijk een uitweg betekenen. Zo zou Griner kunnen dienen als ruilmiddel voor Russen die vastzitten in de Verenigde Staten.

"Onlangs werd een Amerikaanse marinier die veroordeeld was in Rusland geruild voor een Russische piloot die in Amerika vastzat. Dus er zijn precedenten, al weet niemand hoe het zal lopen", is Groot Koerkamp voorzichtig.

"In de VS zit al meerdere jaren een Rus vast wegens wapensmokkel. De man kreeg een celstraf van 25 jaar. Rusland probeert de man vrij te krijgen, dus dat zou een eerste opstapje kunnen zijn. Maar het vergrijp van Griner is daar niet mee te vergelijken."





Een ding staat vast: Washington maakt zich zorgen over Griner, die zeker tot het einde van het jaar in voorhechtenis zit. En dus hoopt de basketbalvedette dat haar vaderland haar bevrijdt uit een benarde situatie.