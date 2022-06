Basketbalvedette Brittney Griner zit nog tot minstens 2 juli vast in Rusland

Het verhaal van Brittney Griner is intussen al uitvoerig uitgesmeerd: de 31-jarige basketbalvedette werd op 17 februari op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd, omdat ze in het bezit was van "vape cartridges die roken naar cannabisolie". Daarvoor riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar.

Sindsdien - met onder meer de Russische inval in Oekraïne - zit het dossier al een tijd muurvast. In de VS vrezen ze dat Griner gebruikt wordt als drukmiddel in het conflict met Rusland.

De detentie van de tweevoudige olympische kampioene zou normaal eind deze week aflopen, maar een Russische rechter heeft daar nu dus een stokje voor gestoken.