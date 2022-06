Bekerwinnaar Limburg United past voor Europese campagne: "Moeilijke beslissing"

Limburg United won het voorbije seizoen verrassend de Beker van België door in de finale Oostende te verslaan. De club werd daarvoor beloond met een Europees ticket, maar heeft nu beslist om dat te weigeren.

"FIBA nam onlangs de beslissing dat Belgische ploegen niet langer zeker zijn van deelname aan de groepsfase van de Europe Cup, waardoor we in plaats van rechtstreekse kwalificatie eerst voorrondes moeten afwerken alvorens door te stoten naar de groepsfase", laat Limburg United weten.



"Hiernaast weegt ook de grote financiële inspanning die wij vandaag in de nasleep van de coronapandemie moeten leveren niet op tegen de sportieve beloning. Daarom hebben we de moeilijke beslissing genomen om komend seizoen niet deel te nemen aan deze Europese competitie."



"Met Hubo Limburg United willen wij dan ook inzetten op financiële zekerheid op lange termijn en stapsgewijs verder bouwen aan de uitbouw en groei van onze club."