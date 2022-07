Amerikaanse basketbalster smeekt president Joe Biden om hulp vanuit Russische cel

Het proces van Griner is vorige week van start gegaan, maar vandaag - niet toevallig op "Independence Day" - heeft de Amerikaanse een open brief geschreven aan Joe Biden, waarin ze de president om hulp smeekt.

Sindsdien zit Griner vast in een Russische cel. De 31-jarige Amerikaanse wordt beschuldigd van drugssmokkel en riskeert een celstraf van 10 jaar. Heel wat collega's bepleitten sindsdien de zaak van Griner, maar de situatie zit op diplomatiek vlak muurvast, ook niet geholpen door de Russische inval in Oekraïne.

Het verhaal van Brittney Griner, een van de allerbeste Amerikaanse basketbalsters van het moment, is intussen bekend. Griner werd begin maart gearresteerd door de Russische politie nadat in haar bagage een flesje cannabisolie gevonden werd. Legaal in de VS, maar illegaal in Rusland.

Brittney Griner in haar open brief aan Joe Biden

"Ik zit hier in een Russische cel, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden, olympisch truitje, zonder alles wat ik bereikt heb. Ik ben bang dat ik hier voor altijd zit."

"Op 4 juli vieren we in mijn familie normaal gezien de mensen die voor onze vrijheid gevochten hebben, inclusief mijn vader, een veteraan van de Vietnam-oorlog. De gedachten aan hoe we normaal deze dag vieren, doen pijn, want vrijheid heeft dit jaar een heel andere betekenis gekregen voor mij."

"Ik besef dat u heel veel aan uw hoofd hebt, maar vergeet mij en de andere Amerikaanse gevangen alstublieft niet. Doe alstublieft alles om ons thuis te krijgen."

"Ik heb in 2020 voor het eerst gestemd, op u. Ik geloof in u. Ik kan nog zoveel goeie dingen doen met mijn vrijheid die u kunt helpen herstellen. Ik mis mijn vrouw, mijn familie en mijn ploegmaats. Het doet me ontzettend veel pijn dat ze nu zo afzien. Ik ben dankbaar voor alles wat u kunt doen om mij weer thuis te krijgen."