Witte Huis: "President Biden werkt aan de vrijlating van Brittney Griner"

Twee dagen geleden richtte Brittney Griner zich in een emotionele open brief tot Joe Biden, een noodkreet van de Amerikaanse die al sinds maart opgesloten zit in een Russische cel en beschuldigd wordt van drugssmokkel.

Het Witte Huis heeft nu bekendgemaakt dat Biden telefonisch contact gehad heeft met Cherelle Griner, de echtgenote van de WNBA-speelster.

"De president heeft Cherelle Griner verzekerd dat hij alles in het werk zet om Brittney Griner zo snel mogelijk vrij te krijgen, net als alle andere Amerikaanse burgers die ten onrechte opgesloten zijn in Rusland of in de rest van de wereld", klinkt het.

"De president heeft ook een brief voorgelezen die hij vandaag aan Brittney Griner zal opsturen", aldus het Witte Huis, dat benadrukt dat het de familie van de basketbalster op alle mogelijke manieren ondersteunt.