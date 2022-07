On court jawoord inspireert Meesseman en Allemand voor 5e overwinning op rij met Chicago Sky

"She said yes!"

Niet alleen een koppel kersverse verloofden mochten vandaag vieren. Ook Emma Meesseman en Julie Allemand gaan alweer met een overwinning aan de haal.

De WNBA-Belgen kregen met Phoenix Mercury de nummer 5 uit de Western Conference voorgeschoteld. Op papier een makkie voor de leider in het Oosten. Dat bleek ook in het eerste quarter, waarin Chicago meteen een grote kloof sloeg: 32-12.

Phoenix rechtte nog voor rust de rug. Met een achterstand van 6 punten kon het met volle moed aan de tweede helft beginnen. Daarin herpakten Meesseman en Allemand zich. Het duo strooide met assist, waardoor Chicago zijn 5e overwinning op rij boekt. 91-75 was de eindstand.