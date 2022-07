Proces tegen Amerikaanse basketbalster Griner is begonnen in Rusland: "Ze is een taaie tante"

Brittney Griner is al een aantal jaar een van de grootste sterren in het basketbal. Toen ze na de Oekraïense inval Rusland wou verlaten, werd ze op de luchthaven tegengehouden met cannabisolie in haar koffer.

De Russische autoriteiten zagen er drugssmokkel in en zetten Griner achter tralies. De Amerikanen vonden het op hun beurt dan weer een politieke streek van de Russen.



Vandaag ging het proces tegen Griner van start in Chimki. De basketbalster, ex-ploeggenote van Emma Meesseman bij Jekaterinenburg, kwam met handboeien en in een shirt van Jimi Hendrix op de rechtbank aan.



"Uiteraard is ze bezorgd over haar lot, maar het is een taaie tante", zegt haar advocaat Aleksandr Bojkov. "Ze heeft me gevraagd om over te brengen dat ze het nog altijd ziet zitten en dat we hoop moeten houden."