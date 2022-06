Leiden kroont zich tot kampioen van de Lage Landen met BNXT-titel

clock 22:26 22 uur 26. Verslag van Leiden - Groningen. Verslag van Leiden - Groningen

clock 22:15 22 uur 15. Leiden - Groningen: 71-70 (rust: 19-35). Quarters: 6-20, 13-15, 22-19, 30-16 Topschutters Leiden: De Jong 18pt., Dunn 14, Mikalauskas 12 Topschutters Groningen: Addison 13 pt., Brandwijk 10, Egekeze, 9 . Leiden - Groningen: 71-70 (rust: 19-35) Quarters: 6-20, 13-15, 22-19, 30-16



Topschutters Leiden: De Jong 18pt., Dunn 14, Mikalauskas 12



Topschutters Groningen: Addison 13 pt., Brandwijk 10, Egekeze, 9

clock 22:13 22 uur 13.

clock 11-06-2022 11-06-2022.

clock 22:39 22 uur 39. Verslag van Groningen - Leiden. Verslag van Groningen - Leiden

clock 10-06-2022 10-06-2022.

clock 21:45 21 uur 45. Groningen-Leiden 72-75. Quarters: 21-14, 18-20, 20-30, 13-11 Topschutters Groningen: Williams 15, Thomas 11, Brandwijk 10, Koenis 10 Topschutters Leiden: Mikalauskas 19, Midtgaard 15, Dunn 14, Ververs 11 . Groningen-Leiden 72-75 Quarters: 21-14, 18-20, 20-30, 13-11



Topschutters Groningen: Williams 15, Thomas 11, Brandwijk 10, Koenis 10



Topschutters Leiden: Mikalauskas 19, Midtgaard 15, Dunn 14, Ververs 11

clock 21:45 21 uur 45. In de eerste helft waren we gewoon niet goed, daarna ging het beter. Maar complimenten aan Groningen, want het is niet zo dat we hier met 20 punten verschil winnen. Geert Hammink (coach Leiden). In de eerste helft waren we gewoon niet goed, daarna ging het beter. Maar complimenten aan Groningen, want het is niet zo dat we hier met 20 punten verschil winnen. Geert Hammink (coach Leiden)

clock 21:44 21 uur 44.

clock 09-06-2022 09-06-2022.

clock 08:25 08 uur 25. Bekijk de hoogtepunten van Oostende-Leiden. Bekijk de hoogtepunten van Oostende-Leiden

clock 08:21 08 uur 21. De Belgen vinden dit een grote stunt. Wij wonnen 2 dagen geleden en toen werd er gezegd en geschreven dat dat een schande was. Wij vonden dat niet. Dat was toch een beetje olie op het vuur voor de motivatie. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Leiden-coach Geert Hammink. De Belgen vinden dit een grote stunt. Wij wonnen 2 dagen geleden en toen werd er gezegd en geschreven dat dat een schande was. Wij vonden dat niet. Dat was toch een beetje olie op het vuur voor de motivatie. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Leiden-coach Geert Hammink

clock 08-06-2022 08-06-2022.

clock 22:12 22 uur 12. We verdienden het om deze partij te verliezen. Ons niveau was niet goed genoeg. Dario Gjergja (coach Oostende). We verdienden het om deze partij te verliezen. Ons niveau was niet goed genoeg. Dario Gjergja (coach Oostende)

clock 22:03 22 uur 03. Geen finale voor Oostende. Oostende heeft de kleine achterstand uit de heenmatch (84-82) in eigen huis niet kunnen rechtzetten tegen Leiden. Aan de pauze ging de partij gelijk op (46-46), maar in het derde kwart leek Oostende de match dan toch in handen te nemen. De thuisploeg bouwde een voorsprong van 13 punten uit (61-48), maar het kon die niet vasthouden. Integendeel. Leiden toonde zich bijzonder gemotiveerd en had na dat derde kwart al opnieuw een 64-66-voorsprong. Dat goede gevoel gaven de Nederlanders niet meer handen. Ze gingen, onder meer dankzij een ijzersterke Worthy de Jong, naar huis met een 78-88-zege en een ticket voor de finale. Het is pas de eerste keer dit seizoen dat er een ploeg uit België of Nederland gewonnen heeft op het parket van Oostende. "Defensief waren dit onze twee slechtste wedstrijden", vertelde Oostende-coach Dario Gjergja. "Het was na de Belgische titel moeilijk om de spelers gemotiveerd te houden. Er waren maar twee spelers echt op niveau. Het is een verdiende zege voor Leiden." . Geen finale voor Oostende Oostende heeft de kleine achterstand uit de heenmatch (84-82) in eigen huis niet kunnen rechtzetten tegen Leiden. Aan de pauze ging de partij gelijk op (46-46), maar in het derde kwart leek Oostende de match dan toch in handen te nemen.

De thuisploeg bouwde een voorsprong van 13 punten uit (61-48), maar het kon die niet vasthouden. Integendeel. Leiden toonde zich bijzonder gemotiveerd en had na dat derde kwart al opnieuw een 64-66-voorsprong. Dat goede gevoel gaven de Nederlanders niet meer handen.

Ze gingen, onder meer dankzij een ijzersterke Worthy de Jong, naar huis met een 78-88-zege en een ticket voor de finale. Het is pas de eerste keer dit seizoen dat er een ploeg uit België of Nederland gewonnen heeft op het parket van Oostende.

"Defensief waren dit onze twee slechtste wedstrijden", vertelde Oostende-coach Dario Gjergja. "Het was na de Belgische titel moeilijk om de spelers gemotiveerd te houden. Er waren maar twee spelers echt op niveau. Het is een verdiende zege voor Leiden."

clock 22:00 22 uur .

clock 22:00 22 uur .

clock 21:57 21 uur 57. Oostende-Leiden: 78-88. Quarters : 27-30, 19-16, 18-20, 14-22 Topschutter Oostende : Conger (27 ptn) Topschutter Leiden : De Jong (31 ptn) . Oostende-Leiden: 78-88 Quarters: 27-30, 19-16, 18-20, 14-22 Topschutter Oostende: Conger (27 ptn) Topschutter Leiden: De Jong (31 ptn)

clock 07-06-2022 07-06-2022.

clock 17:10 17 uur 10. Bekijk hier de samenvatting van Leiden - Oostende. Bekijk hier de samenvatting van Leiden - Oostende

clock 17:07 17 uur 07. Oostende lijdt kleine nederlaag in halve finales. Oostende moet nog vol aan de bak als het na de Belgische titel ook de BNXT-titel in de wacht wil slepen. In de heenmatch van de halve finales in de BNXT play-offs heeft de kustploeg zondagmiddag nipt verloren in Leiden: 82-80. In een propagandaduel was het thuisploeg Leiden dat na een gelijk opgaande 1e helft mondjesmaat wegsloop van Oostende. Halfweg het 4e quarter stuwden De Jong en Mikulausus hun team naar een voorsprong van 11 punten. Maar met Oostende ben je nooit klaar, dat weten ze nu ook bij onze Noorderburen. Het was uitgerekend een Nederlander die Leiden het leven zuur maakte. Keye van der Vuurst, nog altijd maar 20, speelde een fantastische wedstrijd - 32 punten en amper 2 missers - en zorgde ervoor dat de kloof na de heenmatch nog speelbaar is. Leiden verdedigt dinsdag in Oostende zijn bonus van 2 punten. Ook in de andere halve finale tussen Groningen en Den Bosch kan het nog alle kanten op. Die wedstrijd eindigde op 68-68. . Oostende lijdt kleine nederlaag in halve finales Oostende moet nog vol aan de bak als het na de Belgische titel ook de BNXT-titel in de wacht wil slepen. In de heenmatch van de halve finales in de BNXT play-offs heeft de kustploeg zondagmiddag nipt verloren in Leiden: 82-80.



In een propagandaduel was het thuisploeg Leiden dat na een gelijk opgaande 1e helft mondjesmaat wegsloop van Oostende. Halfweg het 4e quarter stuwden De Jong en Mikulausus hun team naar een voorsprong van 11 punten.



Maar met Oostende ben je nooit klaar, dat weten ze nu ook bij onze Noorderburen. Het was uitgerekend een Nederlander die Leiden het leven zuur maakte.



Keye van der Vuurst, nog altijd maar 20, speelde een fantastische wedstrijd - 32 punten en amper 2 missers - en zorgde ervoor dat de kloof na de heenmatch nog speelbaar is. Leiden verdedigt dinsdag in Oostende zijn bonus van 2 punten.



Ook in de andere halve finale tussen Groningen en Den Bosch kan het nog alle kanten op. Die wedstrijd eindigde op 68-68.

clock 17:06 17 uur 06.

clock 17:05 17 uur 05. Bekijk hier de samenvatting van Groningen - Den Bosch. Bekijk hier de samenvatting van Groningen - Den Bosch

clock 17:03 17 uur 03. Leiden - Oostende 84-82 (rust: 43-42). Quarters: 16-16, 27-26, 22-17, 19-23 Topschutters Leiden: Mikulauskas 18, De Jong 14, Dunn 13 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 32, Randolph 12, Booth en Brimah 9 . Leiden - Oostende 84-82 (rust: 43-42) Quarters: 16-16, 27-26, 22-17, 19-23



Topschutters Leiden: Mikulauskas 18, De Jong 14, Dunn 13



Topschutters Oostende: Van der Vuurst 32, Randolph 12, Booth en Brimah 9

clock 05-06-2022 05-06-2022.