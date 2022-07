De "lekkere kutdag" van Jumbo: "Roglic moest ontwrichte schouder zelf weer in kom duwen"

"Bij die val schoot zijn schouder uit de kom. Gelukkig kan hij die er zelf weer inzetten, maar dat duurde wel even. En dat was onze dag."

"Ineens zagen we overal renners op de weg. We hebben iedereen op Jonas laten wachten, maar 5 kilometer verder rijdt een motor een strobaal op de weg en valt Primoz (Roglic) erover."

"Het begon al met Wout die viel net nadat hij was gaan pissen. Zoals ik begrepen heb, werd Jonas (Vingegaard) daarna van achteren aangereden. Hij moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos, niet zoals we besproken hadden."

"We weten pas in Parijs of Roglic hier de Tour verliest"

Uiteindelijk valt de schade - in het klassement dan - al bij al nog mee. "Met dank aan Christophe (Laporte) en Wout. We moesten op een gegeven moment aan risk management doen, omdat we onze 2 kopmannen tegelijkertijd moesten helpen. Dat was de kloterij."

"We hebben al een paar heel mooie dagen gehad in deze Tour, vandaag was het kut. We hebben 2 minuten verloren met Roglic. Het zou kunnen dat hij hiermee vandaag de Tour verliest, maar dat weten we pas in Parijs."

De kopman zelf reageerde erg kort: "De motorrijder raakte die strobaal en het ding gleed op de weg. Ik kon de val niet ontwijken. Het is niet fijn om zoiets mee te maken, maar ik heb mijn schouder zelf "hersteld"."