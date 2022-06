Primoz Roglic pept zichzelf op voor Tour-start: "We kunnen Tadej Pogacar verslaan"

Primoz Roglic (32) beperkt de coronarisico's zoveel hij kan. Zelfs bij de digitale persbabbel, met de journalisten in het perscentrum, hield hij zijn mondkapje op in een hotelkamer van Jumbo-Visma.

"We zijn zeer voorzichtig en gelukkig ben ik nog steeds negatief", vertelde de Sloveen, die zoals gewoonlijk het achterste van zijn tong niet liet zien.

Al gaf hij zijn team wel de nodige complimentjes en klonk het dan toch heel even stoer. "We vormen een sterk blok en als we samenwerken, dan kunnen we Tadej Pogacar verslaan. Daar geloven we in."

Dat doet Roglic met Jonas Vingegaard - "We zijn supergoeie vrienden" - als wisselkopman en Wout van Aert als luxeknecht, zij het iets minder dan de vorige jaren.

"Wout is 100 procent toegewijd voor deze ploeg. We helpen elkaar en we weten waarom we hier zijn en wat het grootste doel is."