Logan Vanhuys 10e op WK openwaterzwemmen, Paltrinieri wint zowel in het bad als in het meer

Logan Vanhuys is op de 10 kilometer op het WK openwaterzwemmen in Boedapest net in de top 10 geëindigd. Vanhuys zorgt zo op de valreep voor het beste Belgische resultaat op dit WK. De wereldtitel bij de mannen ging naar Gregorio Paltrinieri, die eerder al goud won op de 1.500 meter in het zwembad.