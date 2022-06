WK zwemmen: PR voor Fleur Vermeiren, wereldrecord voor Australië en 19e titel Ledecky

clock 21:41 Het wereldrecord-team van Australië. 21 uur 41. Het wereldrecord-team van Australië

clock 21:30 21 uur 30. Nieuw wereldrecord voor Australië op 4x100 meter gemengde estafette. Het Australische gemengde aflossingsteam heeft vrijdag op het WK zwemmen voor een nieuw wereldrecord gezorgd op de 4x100 meter wisselslag. Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson en Mollie O'Callaghan veroverden in Boedapest het goud in 3'19"38. Ze deden met hun tijd twee honderdsten beter dan het Amerikaanse team dat het wereldrecord sinds het WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju op haar naam had staan. Het zilver vrijdag was voor Canada (3'20"61). De Verenigde Staten (3'21"09) pakten brons. Het is al het zesde goud voor Australië op dit WK. . Nieuw wereldrecord voor Australië op 4x100 meter gemengde estafette Het Australische gemengde aflossingsteam heeft vrijdag op het WK zwemmen voor een nieuw wereldrecord gezorgd op de 4x100 meter wisselslag. Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson en Mollie O'Callaghan veroverden in Boedapest het goud in 3'19"38. Ze deden met hun tijd twee honderdsten beter dan het Amerikaanse team dat het wereldrecord sinds het WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju op haar naam had staan.

Het zilver vrijdag was voor Canada (3'20"61). De Verenigde Staten (3'21"09) pakten brons. Het is al het zesde goud voor Australië op dit WK.

clock 21:29 21 uur 29.

clock 21:28 21 uur 28. Katie Ledecky pakt op 800 meter vrije slag haar 19e wereldtitel. Katie Ledecky heeft vandaag haar negentiende wereldtitel op haar palmares bijgeschreven. De 25-jarige Amerikaanse won op het WK zwemmen in Boedapest de 800 meter vrije slag. Het is voor Ledecky haar vijfde opeenvolgende wereldtitel op deze afstand. In Hongarije zit ze aan drie individuele wereldtitels na eerdere triomfen op de 400 meter vrije slag en de 1500 meter vrije slag. Ze behoorde ook tot het winnende team van de Verenigde Staten op de 4x200 meter vrije slag. Ledecky finishte vrijdag in 8'08"04, voor de Australische Kiah Melverton (8'18"70) en de Italiaanse Simona Quadarella (8'19"00). De Verenigde Staten zitten in Boedapest intussen aan vijftien wereldtitels en 36 medailles . Katie Ledecky pakt op 800 meter vrije slag haar 19e wereldtitel Katie Ledecky heeft vandaag haar negentiende wereldtitel op haar palmares bijgeschreven. De 25-jarige Amerikaanse won op het WK zwemmen in Boedapest de 800 meter vrije slag. Het is voor Ledecky haar vijfde opeenvolgende wereldtitel op deze afstand.

In Hongarije zit ze aan drie individuele wereldtitels na eerdere triomfen op de 400 meter vrije slag en de 1500 meter vrije slag. Ze behoorde ook tot het winnende team van de Verenigde Staten op de 4x200 meter vrije slag.

Ledecky finishte vrijdag in 8'08"04, voor de Australische Kiah Melverton (8'18"70) en de Italiaanse Simona Quadarella (8'19"00).

De Verenigde Staten zitten in Boedapest intussen aan vijftien wereldtitels en 36 medailles

clock 20:32 20 uur 32. Hongaarse held pakt 2e goud. De Hongaar Kristof Milak heeft voor de dubbel gezorgd op de vlinderslag. Na zijn wereldrecord en goud 3 dagen geleden op de 200 meter was hij vandaag ook de beste op de 100 meter. Milak ging met een chrono van 50"14 de Japanner Naoki Mizunuma (50"94) en de Canadees Joshua Liendo Edwards (50"97) voor. De 22-jarige zorgt zo voor de 2e medaille voor het gastland in Boedapest, dat maakt hem tot lokale superheld. De 100 meter vlinder ging door zonder de Amerikaan Caeleb Dressel, de wereldrecordhouder liet om medische redenen eerder dit WK verstek gaan. . Hongaarse held pakt 2e goud De Hongaar Kristof Milak heeft voor de dubbel gezorgd op de vlinderslag. Na zijn wereldrecord en goud 3 dagen geleden op de 200 meter was hij vandaag ook de beste op de 100 meter.



Milak ging met een chrono van 50"14 de Japanner Naoki Mizunuma (50"94) en de Canadees Joshua Liendo Edwards (50"97) voor. De 22-jarige zorgt zo voor de 2e medaille voor het gastland in Boedapest, dat maakt hem tot lokale superheld.



De 100 meter vlinder ging door zonder de Amerikaan Caeleb Dressel, de wereldrecordhouder liet om medische redenen eerder dit WK verstek gaan.

clock 19:29 19 uur 29. Fleur Vermeiren strandt in halve finale 50m school. De halve finale is het eindstation van Fleur Vermeiren op de 50 meter schoolslag. Na haar persoonlijk record in de reeksen (30"70) kwam ze in de halve finales tot 30"98, waarmee ze zevende werd in haar race. De Italiaanse Benedetta Pilato (29"83) won de eerste halve finale voor de Litouwse Ruta Meilutyte (29"97). De Zuid-Afrikaanse Lara Van Niekerk (29"99) was de beste in de tweede halve finale. . Fleur Vermeiren strandt in halve finale 50m school De halve finale is het eindstation van Fleur Vermeiren op de 50 meter schoolslag. Na haar persoonlijk record in de reeksen (30"70) kwam ze in de halve finales tot 30"98, waarmee ze zevende werd in haar race.



De Italiaanse Benedetta Pilato (29"83) won de eerste halve finale voor de Litouwse Ruta Meilutyte (29"97). De Zuid-Afrikaanse Lara Van Niekerk (29"99) was de beste in de tweede halve finale.

clock 19:28 19 uur 28.

clock 11:11 11 uur 11.