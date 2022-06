Oekraïner Romantsjoek pakt brons op WK zwemmen terwijl vader strijdt in thuisland: "Getwijfeld om ook te gaan vechten"

"Elke ochtend krijg ik sms van vader dat hij ok is"

De oorlog in Oekraïne is ondertussen bijna vier maanden aan de gang. Veel Oekraïners die geen professionele soldaten zijn, kozen ervoor om hun vaderland te verdedigen.

Ook de vader van Mychailo Romantsjoek is daar een voorbeeld van. Terwijl zijn 25-jarige zoon gisteren in Boedapest naar het brons zwom op de 800 meter vrije slag, verdedigde hij (al wekenlang) het vaderland aan de frontlinie.

"Ik weet niet of hij mijn race gezien heeft", zei Romantsjoek na de spannende finale. "Hij zit in een hot spot en het is er hard leven. Hij kan ook niet veel bellen, want de Russen speuren het hele netwerk af. Elke ochtend laat hij me wel weten of hij okay is of niet."

Ook Romantsjoek zat bijna aan de frontlinie. "Tien dagen lang heb ik getwijfeld om ook te gaan vechten, maar ik heb beslist dat ik met een geweer niets kan doen. Voor mij was het beter om te blijven trainen en te doen wat ik het beste doe. Dankzij mijn prestaties in het zwembad kan ik de mensen iets vertellen over de oorlog in Oekraïne."